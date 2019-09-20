НОЧЬ КИНО пройдет в Новороссийске

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21 сентября 2019 года в Новороссийске состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители города-героя смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.

Мероприятие пройдет под открытым небом на нескольких площадках города:

- парк им. Ленина, летняя площадка у Планетария им. Ю.А. Гагарига;

- парк им. Фрунзе, летняя концертная площадка;

- п. Цемдодина, летняя концертная площадка Дома культуры Кубань;

- п. Мысхако, площадь Дома культуры.

Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного Фестиваля. На площадках Новороссийска в 19.00 пройдут развлекательные программы, старт кинопоказа – в 19.30. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к концу года определят народного фаворита.

«Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю, – комментирует основатель проекта Александр Щеряков. – Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов – оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Мы очень рады, что в этом году наша программа будет показана в Новороссийске. Приглашаем всех на праздник кино!».

Вход - свободный!

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска