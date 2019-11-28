/---/

Решение проблем избирателей на контроле депутата

Владимир Синяговский депутат Государственной Думы, член фракции Единая Россия, всегда и везде во всех своих интервью говорит о том, что призван помогать людям, ведь это его основная задача. И действительно, эту работу Владимир Ильич ведёт регулярно и очень ответственно.

Все вопросы и проблемы, которыми граждане делятся с депутатом, никогда не остаются без внимания. По каждому вопросу прорабатывается пошаговый план действий и обязательно контролируется его исполнение. Каждую новую встречу со своим аппаратом помощников Владимир Ильич начинает с тех вопросов, которые находятся в работе, чтобы держать руку на пульсе, быть с людьми на связи. Не была исключением и работа на площадке Региональной общественной приёмной Представителя Партии Единая Россия Д.А. Медведева, в рамках которой обсуждался ход рассмотрения обращений, полученных от граждан Кубани. Безусловно, какие-то вопросы удаётся решить незамедлительно, а какие-то требуют депутатского обращения, а по ряду вопросов приходится месяцами вести переписки с различными инстанциями. Такие обращения есть в работе, и все равно, по каждому из них наблюдается положительная динамика.
Не так давно жительница города Краснодара обратилась с просьбой по ремонту дороги в п. Айдар Туапсинского района, через которую регулярно проезжает строительная техника, тяжелый вес которой и приводит дорогу в негодность. В ходе нескольких депутатских обращений сделаны несколько частичных ремонтов дорожного полотна, а также получено гарантийное письмо от подрядной организации, согласно которому дорога будет восстановлена до 30.06.2020 года.
Также жительница города Краснодара обратилась с просьбой оказать содействие в замене забора вокруг одной из Краснодарских школ. Осложнена ситуация тем, что вокруг школы находятся многочисленные гаражи ещё старой постройки, многих хозяев которых найти крайне сложно. В ходе долгосрочной переписки с администрацией города, есть очень важные результаты Работы. Произведён монтаж большинства гаражей, а также составлена проектно-сметная документация по замене ограждения.
Работа по этим вопросам будет продолжена до полного положительного решения. Ведь доверие граждан это очень важный двигатель в работе депутата Владимира Синяговского.

Просмотров: 42 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: ---

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Первому составу депутатов ЗСК выпала историческая миссия...

Перспективы равных возможностей

Владимир Синяговский: Проведение подобных конкурсов – это стимул для участников внутреннего рынка отрасли улучшить...

Решение проблем избирателей на контроле депутата

Депутат Госдумы Владимир Синяговский отметил качественную антитеррористическую защищенность образовательных учреждений Геленджика

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!