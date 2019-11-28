Решение проблем избирателей на контроле депутата

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Владимир Синяговский депутат Государственной Думы, член фракции Единая Россия, всегда и везде во всех своих интервью говорит о том, что призван помогать людям, ведь это его основная задача. И действительно, эту работу Владимир Ильич ведёт регулярно и очень ответственно.

Все вопросы и проблемы, которыми граждане делятся с депутатом, никогда не остаются без внимания. По каждому вопросу прорабатывается пошаговый план действий и обязательно контролируется его исполнение. Каждую новую встречу со своим аппаратом помощников Владимир Ильич начинает с тех вопросов, которые находятся в работе, чтобы держать руку на пульсе, быть с людьми на связи. Не была исключением и работа на площадке Региональной общественной приёмной Представителя Партии Единая Россия Д.А. Медведева, в рамках которой обсуждался ход рассмотрения обращений, полученных от граждан Кубани. Безусловно, какие-то вопросы удаётся решить незамедлительно, а какие-то требуют депутатского обращения, а по ряду вопросов приходится месяцами вести переписки с различными инстанциями. Такие обращения есть в работе, и все равно, по каждому из них наблюдается положительная динамика.

Не так давно жительница города Краснодара обратилась с просьбой по ремонту дороги в п. Айдар Туапсинского района, через которую регулярно проезжает строительная техника, тяжелый вес которой и приводит дорогу в негодность. В ходе нескольких депутатских обращений сделаны несколько частичных ремонтов дорожного полотна, а также получено гарантийное письмо от подрядной организации, согласно которому дорога будет восстановлена до 30.06.2020 года.

Также жительница города Краснодара обратилась с просьбой оказать содействие в замене забора вокруг одной из Краснодарских школ. Осложнена ситуация тем, что вокруг школы находятся многочисленные гаражи ещё старой постройки, многих хозяев которых найти крайне сложно. В ходе долгосрочной переписки с администрацией города, есть очень важные результаты Работы. Произведён монтаж большинства гаражей, а также составлена проектно-сметная документация по замене ограждения.

Работа по этим вопросам будет продолжена до полного положительного решения. Ведь доверие граждан это очень важный двигатель в работе депутата Владимира Синяговского.