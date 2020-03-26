Россияне отказываются платить по кредитам

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Заемщики начали использовать ситуацию с эпидемией коронавируса, чтобы не выплачивать долги. Если человек уволен или его финансовая ситуация ухудшилась, это должно отражаться в справках о получаемых доходах, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

25 марта в ходе своего обращения к нации Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам в случае, если человек оказался в сложной жизненной ситуации. При этом пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, уже становятся поводом для отсрочки выплаты у некоторых должников, с которыми работают коллекторы и банки, сообщают СМИ.

Нужно здраво относиться к ситуации и, если есть возможность, исполнять свои финансовые обязательства и не накапливать долг, считает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"Если человек действительно уволен или его доход уменьшился, это отражается на счете кредитной организации. Ухудшение финансового положения, отказ выплат в любом случае повлечет за собой изменения на счете и в справке о получаемых доходах. При этом львиная доля потребителей нигде не учитывает свои доходы и каким-то образом получает кредит. Банк России прорабатывает инструкции для того, чтобы можно было получить новую льготу, предложенную президентом. Будет определенный порядок, каким образом можно доказать отсутствие дохода и получить кредитные каникулы", – рассказала Евгения Лазарева.

Нужно не забывать о социальной ответственности, напоминает Евгения Лазарева. Ведь "если ты чихаешь, рядом умирает маленький бизнес".

"Чем более сознательными мы будем, тем быстрее все удастся предотвратить. Без сознательности не бывает экономики, зарплат и социальных льгот. Даже если мы сейчас начнем все вместе выращивать морковку, ей надо вырасти и дозреть. Хочется верить и в ответственность бизнеса, потому что никому не нужны "дохлые" клиенты и отказы", – считает Евгения Лазарева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/