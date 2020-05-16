Предложения выплатить пособия на маски раскритиковали

«Важнее адресная поддержка тех, кому совсем плохо».

Национальный родительский комитет обратился к правительству с предложением ввести до окончания эпидемии коронавируса специальное пособие для покупки медицинских масок и перчаток. С такой инициативой выступила председатель НРК Ирина Волынец. Она считает, что приобретение средств индивидуальной защиты для многих семей стало существенной статьей и без того оскудевшего бюджета. Однако председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович с этим не согласна.

Как пояснила сама Волынец, после введения масочно-перчаточного режимов во многих регионах страны, и в Москве в частности, использовать эти «предметы туалета» необходимо ежедневно, и размер такого пособия должен рассчитываться исходя из стоимости ежедневного набора средств индивидуальной защиты для каждого региона. То есть покрывать приобретение одной маски и одной пары перчаток в день, и выплачиваться вплоть до окончания пандемии. По мнению Волынец, пособие можно заменить бесплатной раздачей масок и перчаток нуждающимся категориям граждан.

Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга объявила о назначении пособия в 800 руб. на приобретение масок и перчаток, но не для всех, а лишь для малообеспеченных категорий граждан, многодетных семей и пенсионеров.

Мы попросили прокомментировать инициативу Национального родительского комитета председателя московского объединения многодетных семей Наталью Карпович. Она категорически не согласна с предложенной мерой:

- Начнем с того, что дети сейчас на улицу не выходят, они учатся дистанционно, а прогулки запрещены. Получается, что маски с перчатками нужны только взрослым – для поездок на работу тем, кто работает, и для походов в магазин всем остальным.

Понятно, что лишними деньги никогда не будут, но в данном случае я считаю, что важнее адресная поддержка тех, кому совсем плохо, кто лишился работы. Наше объединение ежедневно развозит продукты таким семьям, потому что многие оказались в действительно сложном положении.

На сегодня принят достаточно серьезный пакет мер по поддержке семей с детьми, но в нем есть пробелы – в частности, остались не охваченными учащиеся с 16 до 18 лет. У меня, например, шестеро детей, но я получу пособие на пятерых – старшей, 16-летней дочке оно не положено. Но она учится в школе, соответственно, работать не может, а есть, пить и одеваться ей нужно не меньше, чем остальным. Получается несправедливость. Вот об исправлении этой несправедливости и нужно думать, а не о том, чтоб оплачивать всем маски-перчатки.