Подписан закон, направленный на совершенствование законодательства о выборах и референдумах

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 13 мая 2020 года и одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.

Федеральным законом для лиц, осужденных к лишению свободы за совершение умышленных преступлений средней тяжести и имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, предусматривается запрет на участие в выборах в качестве кандидатов до истечения пяти лет со дня снятия или погашения такой судимости.

Кроме того, Федеральным законом устанавливается возможность внесения изменений в действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в избирательном округе, уточняются отдельные положения, касающиеся опубликования информации, связанной с выборами, а также конкретизируется ряд положений законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах в связи с предусмотренной Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» возможностью образования нового вида муниципального образования – муниципального округа.

Источник: http://www.kremlin.ru/