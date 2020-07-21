Граждане смогут обанкротиться через МФЦ

/---/

Закон о внесудебном банкротстве граждан прошел сразу два чтения в Государственной Думе.

Депутаты поддержали поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Они коснутся тех заемщиков, у которых образовался долг перед кредитными организациями в размере от 50 до 500 тыс. рублей. При этом процесс банкротства будет для граждан бесплатным.

Изначально предполагалось, что банкротство будет осуществляться через арбитражных управляющих, однако ко второму чтению были внесены поправки, согласно которым граждане смогут пройти эту процедуру через многофункциональные центры. Воспользоваться этим правом смогут должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство в связи с возращением исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и после этого не возбуждено иное исполнительное производство.

Гражданин сможет подать во многофункциональный центр заявление о признании его банкротом, МФЦ проверит достоверность информации и через шесть месяцев должника признают банкротом. С момента принятия заявления должник освобождается от различных штрафов и пени по просроченным кредитам. В случаях возврата заявления, должники могут обжаловать это решение через Арбитражный суд по месту жительства. Повторно обратиться в МФЦ с указанным заявлением граждане смогут не ранее, чем через 1 месяц со дня возврата.

В течение срока процедуры внесудебного банкротства граждане не смогут брать новые займы и кредиты. Также в отношении должника будет прекращена процедура, если в течение срока у него появится собственность, которая может быть направлена на погашение кредитного обязательства.

«Закон поможет гражданам освободиться от неподъёмной кредитной нагрузки. Важно, что весь процесс станет бесплатным и пройдёт в ускоренные сроки. В случае отсутствия у должника собственности, которая могла бы пойти на полное или частичное погашение долга, гражданин через полгода будет освобожден от обязательств перед кредитными организациями, его задолженность будет принята безнадёжной, а сам он будет признан банкротом. Закон станет первым шагом на пути либерализации правоотношений в случае банкротства физического лица. Сегодня это все ещё сложный процесс, фактически закрывающий гражданам возможности кредитования в будущем», - прокомментировала соавтор закона, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.