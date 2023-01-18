Как выбирать и хранить говядину

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На что обращать внимание при покупке говядины и при какой температуре хранить мясо в домашних условиях, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт мясного рынка Дмитрий Рылев.

Степень свежести говядины можно определить по таким органолептическим показателям, как цвет, запах и влажность, отметил в интервью радио Sputnik операционный директор ООО "Стейковка" Дмитрий Рылев.

"Мясо не должно быть заветренным. Каждая анатомическая часть говядины имеет определенную структуру волокон, однако любой кусок мяса должен быть упругим и влажным. Основной показатель – это белый жир. Свежая говядина может иметь цвет от темно-розового до темно-красного. Если вы видите кусок мяса в вакуумной упаковке, и он отличается немного цветом, то есть переходит от темно-красного ближе к серому цвету, то это не говорит о некачественном продукте, это из-за соприкосновения мяса с упаковкой. При недостатке кислорода может происходить пигментация, потемнение. На качество говядины это никак не влияет", – считает Дмитрий Рылев.

Эксперт рекомендует приобретать мясо исключительно в проверенных торговых точках. На стихийных рынках велик риск купить некачественный продукт, уверен он.

"В подобных местах вы не можете на сто процентов быть уверены в безопасности продукта. В сетевых магазинах мясо имеет маркировку, где указана информация о продукте: дата производства, срок годности. На мясоперерабатывающих предприятиях проводятся лабораторные исследования, осуществляется ветеринарно-санитарный контроль со стороны государственных служб, отслеживаются партии скота, упаковочные материалы имеют сертификаты для использования на пищевых производствах", – пояснил Дмитрий Рылев.

После покупки важно правильно хранить мясо. Если говядина куплена за сутки до истечения срока годности, ее нужно или приготовить в течение 12-14 часов, или заморозить, предупредил эксперт. Однако заморозка в домашних условиях может негативно повлиять на свойства мяса, уточнил он.

"Оптимальная температура хранения мяса – от нуля до плюс четырех. Замораживать мясо можно не более чем на месяц. Тогда оно сохраняет все свои свойства. Далее волокна и мембраны разрываются и, соответственно, мясо при длительной заморозке теряет цвет и меняет структуру. Дефростация мяса должна проходить в естественных условиях. То есть размораживать его нужно в холодильнике, а не при комнатной температуре, тогда мясо сохранит структуру и не будет жестким при приготовлении", – посоветовал Дмитрий Рылев.

Помещая мясо в морозильник, стоит указывать на упаковке дату его заморозки, добавил специалист.