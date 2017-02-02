Главы крупнейших компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

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О своем участии в мероприятии уже сообщили руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии. Среди них – генеральный директор METRO Cash & Carry LLC Джери Калмис, генеральный директор Siemens LLC Дитрих Меллер, главный исполнительный директор Emerald Town Construction Group Рахимулла Рахим.

В числе лидеров российских компаний, подтвердивших свое участие в форуме, президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг; президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор АО «Росгеология» – председатель правления Роман Панов.

Участие в Российском инвестиционном форуме примут представители федеральных органов власти – заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместители Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, Министр энергетики РФ Александр Новак, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр транспорта РФ Максим Соколов, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В 2017 году в качестве партнеров выступят компании ПАО «Газпром», Сбербанк – банк-партнер, ПАО «Ростелеком», Внешэкономбанк, АО «АИЖК», ПАО «ГМК Норильский никель», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», ОАО «РЖД», ПАО «ЛУКОЙЛ». Мероприятие пройдет при поддержке госкорпорации «Ростех». Оператором форума выступает Фонд «Росконгресс».

Пресс-служба администрации Краснодарского края