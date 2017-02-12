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За два дня 60 тысяч школьников изучили медицинскую грамоту

О здоровом образе жизни и профилактике распространённых заболеваний в интерактивной форме узнают школьники всего края. Акция поможет детям Кубани узнать не только о том, как предупредить развитие болезней, но и как оказать первую помощь.

Младшие классы в игровом интерактиве узнают об уходе за зубами, ребятам постарше медики рассказывают о правильном питании и психологии зависимости, чтобы предупредить вредные привычки. Старшеклассники на специальных фантомах под руководством фельдшеров «скорой» изучают оказание первой помощи.

Медицинские и педагогические работники совместно подготовили для них тематические беседы, лекции, обучающие игры и другие мероприятия. Так, в школах Туапсинского района в рамках акции прошли встречи учащихся, родителей со спортсменами школ. Для первоклассников организованы «Веселые старты», общешкольные радиостудии провели линейки «Неделя здоровья». В школах Брюховецка ученики вместе с учителями провели общешкольную зарядку, в Ленинградском районе прошли торжественные линейки с участием медицинских работников и спортивные соревнования.

Всего за два дня акции «Недели детского здоровья», уже 60 тысяч школьников стали грамотнее в вопросах собственного здоровья и здоровья окружающих. Акция «Недели детского здоровья» пройдет во всех школах края до 10 февраля и станет ежегодной.

По итогам профилактических осмотров детей стало ясно, что практически все хронические заболевания носят приобретенный ребенком в течение жизни характер. Это говорит об отсутствии у ребенка нормальной физической активности, о нарушении питания, об отсутствии привычек здорового образа жизни, которые закладывается уже в детском возрасте.

Именно поэтому министерство здравоохранения Краснодарского края совместно с региональным министерством образования, науки и молодежной политики, проводит профилактическую акцию «Недели детского здоровья». Она поможет укрепить у каждого ребенка желание быть здоровым, поможет привить подрастающему поколению мысль, что здоровье нужно беречь смолоду.  

Источник: С заботой о Вашем здоровье, пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края

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