К поминальным дням город готов

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Все подъездные пути к кладбищам приведены в порядок. Во время подготовки к «Радонице» коммунальные службы организовали вывоз мусора с погостов, который собирался после уборки родственниками могил.

«В эти святые дни люди должны иметь возможность без проблем подъехать к кладбищам, чтобы помянуть своих родственников. Также задача служб - своевременно вывозить мусор, который будет оставаться после уборки могил», - подчеркнул мэр города Игорь Дяченко.

В рамках данного поручения был произведён ямочный ремонт дорог к кладбищам: «Солнечное», «Кабахаха», «Владимировка». Заасфальтирован участок дороги у кладбища «Кирилловка».

Грейдирование подъездов к кладбищам произведено в сёлах: Васильевка, Глебовка, Южная Озереевка, Борисовка, Большие Хутора, Абрау-Дюрсо, п. Мысхако. Отсыпка и планеровка дороги щебнем произведены в станице Натухаевская.

Приведены в порядок подъездные пути к кладбищам в ст. Раевская, х. Ленинский, п. Федотовка.

В период проведения поминальных дней «Радоница» с 23 по 25 апреля в Новороссийске, в целях обеспечения безопасности дорожного, задействовано 25 сотрудников ДПС и ГИБДД.

Для удобства горожан в эти дни организованы дополнительные маршруты общественного транспорта до кладбищ. Так, с 8 утра и до последнего пассажира от площади Свободы можно уехать до кладбищ «Кабахаха 1» и «Кабахаха 2». Шесть автобусов большой вместимости отходят то конечных остановок по мере наполняемости. При необходимости управление транспорта готово вывеси на линию дополнительные машины.

С улице Мефодивской можно подъехать к Мефодиевскому кладбищу. Там дежурят два маршрутных такси.

Для того, чтобы людям без проблем можно было добраться до Мысхакского кладбища продлены маршруты: №№ 11,15, 15 А, 17.

В целях обеспечения охраны общественного порядка на территории кладбищ дополнительно привлечены более 30 полицейских и 50 казаков Новороссийского районного казачьего общества, также задействованы несколько десятков сотрудников администрации города.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск