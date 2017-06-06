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В Новороссийске на крейсере «Михаил Кутузов» прошли пожарно-тактические учения. Действия при возгорании отработали в рамках проведения комплексной проверки деятельности 2 отряда федеральной противопожарной службы Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю.

о легенде, на крейсере «Михаил Кутузов» произошло возгорание. К месту пожара были направлены силы и средства Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. Несмотря на сложную планировку судна, возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Личный состав с поставленной задачей справился,

Недавно судну был присвоен статус музея. На палубу крейсера ежедневно поднимаются экскурсии. Музей посещают группы численностью более 100 человек. А потому пожарной безопасности – особое внимание.

Источник: МЧС