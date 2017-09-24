Приемная комиссия Краснодарского училища летчиков объявила имена 15 поступивших девушек

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Сегодня приемная комиссии, созданная для отбора будущих летчиц, провела в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков итоговое заседание, на котором были объявлены имена 15 девушек, которые будут обучаться в этом заведении. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Всего в конкурсном отборе приняли участие 214 девушек, из них по итогам испытаний 93 не прошли предварительный отбор, 32 – профессиональный психологический отбор, 58 – врачебно-летную комиссию и две девушки не сдали экзамен по физической подготовке.

В результате на итоговом заседание приемной комиссии рассматривалось 29 кандидатур. Генерал-полковник Виктор Горемыкин передал им приветствие Министра обороны Российской Федерации.

В состав приемной комиссии, созданной специально для отбора будущих летчиц, вошли Герой Советского Союза Валентина Терешкова, Герои России Елена Серова, генерал армии Владимир Михайлов, полковник Виктор Федосов и подполковник Николай Шпитонков.

После объявления приказа Министра обороны России о зачислении генерал-полковник Виктор Горемыкин торжественно вручил девушкам символический ключ от курсантского общежития и военную форму одежды.

30 сентября состоится торжественная церемония приведения поступивших девушек к Военной присяге и уже с 1 октября они приступят к плановым занятиям.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации