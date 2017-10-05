Коммунальщики Геленджика завершили подготовку к зиме

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О комплексе проведенных мероприятий на рабочей встрече главе Геленджика Виктору Хрестину доложил его заместитель, курирующий вопросы жилищно-коммунальной сферы, Александр Трембицкий.

По его словам, в настоящее время все объекты социальной сферы, а также все многоквартирные дома к началу отопительного сезона подготовлены.

- Несмотря на то, что в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду возникали претензии к ряду управляющих компаний, на сегодняшний день во всех многоквартирных домах, расположенных на территории муниципалитета, работы по промывке и опрессовке внутренних систем теплоснабжения завершены, - сказал Александр Трембицкий.

Что касается подготовки коммунальных предприятий, то в этом году ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» было отремонтировано 8 км тепловых сетей, а геленджикским водоканалом заменено 1,2 км водопровода.

- Весь этот комплекс мероприятий направлен на бесперебойную подачу ресурсов в дома геленджичан в зимний период. Также на всех объектах тепло-, водоснабжения и здравоохранения города Геленджика проверены и готовы к работе в экстренных ситуациях 32 дизельные электростанции, - добавил заместитель главы.

Кроме того, в преддверии холодов был выполнен капитальный ремонт системы отопления детского сада № 29 «Ивушка», а в школе №4 и детском саду №22 «Колокольчик» частично отремонтирована кровля зданий. В настоящее время ведется капитальный ремонт системы отопления в детском саду № 29 «Мальвина».