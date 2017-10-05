Google изъяла телеканал Russia Today из премиум-пакета на YouTube

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Google против RT. Компания изъяла телеканал из премиум-пакета на YouTube. Решение принято в связи с расследованиями Конгресса о вмешательстве России в американские выборы. Страхи американцев просто смешоны, заявил в эфире радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Этот страх меня немного напрягает или даже смешит. Чего они боятся? Мощное государство, у которого родился, честно говоря, интернет в свое время. Они все время боятся, что их переиграют на их поле. Это с одной стороны хорошо. И это пример нашим управителям всех этих возможностей интернета понимать, что американцы смотрят далеко вперед. Сегодня у Russia Today в сетях 10 млн подписчиков. Всего! В Америке многократно больше жителей и избирателей. Тем не менее, посмотрите, в какой жесткий контроль с помощью искусственного интеллекта машинного обучения, с помощью персонализации таких требований к тем, кто этим управляет, сколько сейчас шума. А всего лишь из 10 млн избирателей всего 3 млн. Но они ничего не решают. Ничего! Теперь, пока не идет стрельба из оружия летального, идет стрельба из оружия интеллектуального. С обеих сторон. Я не сказал бы, что с нашей стороны стрельба идет. Просто Russia Today пытается донести до американцев какую-то точку зрения России, потому что реальную точку зрения России знает только Госдеп и приближенная команда Белого дома и все. Я думаю, что масса американцев понятия обо всем этом не имеет. И не особо рвется это понять. Когда-то в свое время меня спросили в Маями: «Откуда вы? Из Испании?» Я сказал: «Нет. Я из России». «Из России? Это где-то на Севере?» Это было сказано с таким испугом. Мы для них - закрытая территория. Они вообще не знают, где мы. А вот сети дают возможность. Ну, пусть Russia Today потратила сто тысяч на рекламу. Специалист вам скажет, что это чепуха. Капля в море», - сказал эксперт.