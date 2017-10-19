«От отходов - к искусству»

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Под таким названием в столице Азербайджана Баку в шестой раз прошел Международный фестиваль, направленный на привлечение внимания общества к всеобщей проблеме защиты окружающей среды от стремительного загрязнения планеты множественными отходами современной жизни.

В числе приглашённых художников из двадцати четырех стран мира Россию на мероприятии второй год подряд представляли руководители художественной галереи «Белая Лошадь» Нина и Владимир Никифоровы из Геленджика.

По условиям фестиваля все приглашённые участники мероприятия должны выполнить работу из вторичных материалов на тему, связанную с экологией. Для этого художникам предоставили хорошо оборудованную мастерскую, материалы, краски и всё необходимое для творчества.

Геленджичане за семь дней, проведенных в Баку, создали работу под названием «Отражение. Сказочный мир добрых фей».

- Её смысл в том, что все мы живём на планете Земля и это то, что нас объединяет. Но каждый из нас живет не только в общем пространстве, но и в своём собственном мире. В том мире, который он создаёт собственными мыслями и поступками, образом жизни. Наша работа символизирует светлый, добрый и гармоничный мир, который создали сказочные феи. Материалом для художественной работы послужили самые обычные повседневные отходы нашей жизни: пластиковые бутылки, упаковки для яиц, офисная бумага. Именно такой мир мы создаём в своей галерее, - рассказала художник и директор галереи «Белая Лошадь» Нина Никифорова.

Созданная геленджичанами работа теперь станет частью экспозиции, представленной в национальном музее-заповеднике Азербайджана. Экспозиция служит не только для эстетического удовлетворения, но и формирования у людей ответственного экологического мышления.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик