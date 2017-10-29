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Закройте глаза, погрузитесь в шорох упавшей листвы и замершего в ожидании Мира вокруг. Почувствуйте пронизанное Силой пространство вокруг себя и позвольте себе проникнуть в Тайну, что есть нечто большее, скрывающее за ночью с 31 октября на 1 ноября.

Пустые улицы, капли дождя на стекле, мокрые листья на тротуарах, редкие солнечные, но уже не тёплые дни... Руки прячутся в перчатки, прогулки по городу всё чаще перемежаются с заходами в кофейни, где можно эти перчатки снять и греть пальцы горячей чашкой кофе со сливками... ещё чуть-чуть и Ноябрь – месяц дождей, пледов, душистого полуденного чая, толстых книг и пронзительно грустных мелодий...

Мы постепенно входим в пространство тишины и созерцания...

И мы всего лишь в нескольких шагах от одной из самых волшебных ночей всего Годового Цикла.

У этой ночи много имён. Самое известное из них – Хэллоуин – ночь оранжевых тыкв, маскарада, приведений и пугалок. Это поздняя христианская версия древнего праздника, родившаяся для того, чтобы возможно было даже в новой вере сохранить биение древних традиций.

Кельты называли эту ночь Самхейн (Самайн) – ночь второго Полнолуния после Дня Осеннего Равноденствия, когда все души умерших могли безпрепятственно проникать в мир живых. Ночь почитания предков и чудесной встречи душ ушедших, живущих и ещё не родившихся.

Ночь непрерывной связи поколений, когда Смерть демонстрирует свою подлинную природу. Ведь Смерть – это часть Жизни, и полсе неё всегда следует Возрождение. Потому что это – Закон Природы.

Славяне называли эту ночь Велесовой ночью. Это чародейная ночь с 31 октября на 1 ноября, когда Белобог окончательно передаёт Колесо Года Чернобогу, а врата Нави (мира непроявленного, мира умерших) до первых петухов, или до самого рассвета, широко распахнуты в Явь (мир живущих).

Это ночь великой Силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи наших предков и тех, кто будет жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со всеми стихиями и их мощью. В эту ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь Род.



Что же мы можем сделать для себя, своего рода, своей первозданной души?

Как мы можем стать созвучными извечным природным ритмам?

* В день накануне Велесовой ночи мы можем вспомнить всех наших живых родных и близких, пожелать им чего-то хорошего. Мы можем позвонить им, написать, зайти в гости и сказать несколько тёплых и приятных слов. Просто, чтобы дать им понять: "Я вас вижу... Вы есть в моей жизни - и это важно для меня".

* Вечером мы можем поставить на окно свечу, которая будет маяком для наших умерших родных. Мы можем погасить в доме электрический свет и зажечь другие свечи от огня той, первой, стоящей на окне. А возле стола оставить несколько пустых стульев для тех, кто, возможно, заглянет к нам на огонёк и для предков, которые придут на наш зов.

* Мы можем накрыть стол, приготовив печёные овощи, пирожки, свинину, птицу, дичь (ведь Велес - покровитель охотников), свежий, испечённый своими руками и обязательно дрожжевой хлеб. Поставив на стол красное вино или медовуху (смешивать не надо – вредно для здоровья), мы можем поднять бокалы и вспомнить наших ушедших родных.

Помяните их добрым словом, скажите им спасибо за то, что вы вообще есть на этом свете. Помяните поимённо тех, кого помните, помяните и тех, чьи имена уже забыты. Скажите спасибо живым, родителям, дедушкам, бабушкам.

Пожелайте добра и успеха детям и внукам, ведь они наше продолжение, они будут поминать нас, когда нас уже не станет. Велесова ночь – это праздник связи поколений, день, когда мы смотрим не только назад, но и вперёд.

И не забудьте выставить на улицу угощение – пусть даже маленькое блюдечко – для тех умерших, кого забыли, чей род пресёкся, кого некому помянуть. Пусть они помянут Вас добрым словом где-то там, в своих мирах...

* Мы можем представить себя, стоящими в широком открытом пространстве - в степи, или в поле, или на вершине холма. Мы можем представить, как мы медленно поворачиваемся назад вдруг видим безконечное число людей, стоящих за нашей спиной.

Лица ближайших нам знакомы - это наши родители, дедушки и бабушки. Некоторые из них живы, некоторые уже умерли. Те, кто стоят дальше не показывают нам своих лиц, Но мы знаем, что они тоже были в нашей судьбе, что без них была бы невозможна наша жизнь, что и они тоже привели нас сюда и дали нам возможность осуществиться.

Мы можем сказать всем им слова благодарности.

Источник: https://subscribe.ru/digest/style/mystery/n116114645.html