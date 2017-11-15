Новороссийск присоединяется ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

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Третье воскресенье ноября ООН объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП. Согласно статистики, с начала 2017 года в Новороссийске в ДТП погибли 25 человек, число погибших по сравнению с 2016 годом сократилось на 15 человек. (В 2016 году за этот же период - 40 человек).

Проведение различных мероприятий в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП — это, с одной стороны, возможность для жителей Новороссийска вспомнить о погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествиях, а с другой — обратиться к живым с призывом сохранить свои и чужие жизни.

Жертвами ДТП становятся и те, кто уже успел пожить, и те, чья жизнь только начиналась. Кто-то ушел по своей вине, а кто-то по вине другого, но и у тех и у других оборвалось самое ценное на этой земле – жизнь. Мы не можем повернуть время вспять, чтобы изменить что-либо, но в наших сердцах навсегда будет храниться память к тем, кого уже не вернешь.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД и помните о том, что вас дома ждут родные и близкие.

Источник: Группа по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску