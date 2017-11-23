В Новокубанском районе заместитель главы районной администрации переведен на нижестоящую должность

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Прокуратурой Новокубанского района в ходе проверки выявлен факт замещения должности заместителя главы районной администрации лицом, не обладающим установленными законом квалификационными требованиям к уровню образования и стажу работы.

Так, на указанное лицо возлагались обязанности по курированию вопросов в области строительства, архитектуры и жилищно-коммунальной сферы.

При этом для замещения подобной должности необходимы знания в области регулирования жилищно-коммунального хозяйства и строительства, а также стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Однако, как установлено проверкой, указанное лицо данными квалификационными требованиями ни по стажу работы, ни по образованию (имеет образование по специальностям «учитель физики и информатики», «экономика») не обладало.

С целью устранения нарушений, а также обеспечения возможности иным лицам претендовать на указанную должность прокуратурой района в орган местного самоуправления внесено представление, по результатам рассмотрения которого указанное лицо переведено на нижестоящую должность муниципальной службы.

Ответственное лицо из числа руководящего состава администрации, допустившее ослабление контроля при решении кадровых вопросов, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Источник: Прокуратура Краснодасркого края