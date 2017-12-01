Начальник психологической лаборатории исправительной колонии подозревается в совершении коррупционного преступления

/---/

Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника психологической лаборатории ФКУ ИК-4 УФСИН по Краснодарскому краю. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2017 года начальник психологической лаборатории исправительной колонии, расположенной в городе Армавире, предложил осужденному к реальному лишению свободы за мошенничество мужчине подать ходатайство о предоставлении ему условно-досрочного освобождения. При этом сотрудник УФСИН по краю потребовал от последнего 170 тысяч рублей за поддержку с его стороны данного ходатайства перед административной комиссией учреждения. Опасаясь лишения возможности в последующем подать данное ходатайство, мужчина согласился. Между тем, о поступившем предложении осужденный рассказал своему знакомому, попросив сообщить о противоправных действиях сотрудника исправительной колонии в правоохранительные органы. 25 октября 2017 года подозреваемый встретился со знакомым осужденного на территории Новокубанского района, от которого получил требуемую сумму денег, после чего был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю