Генеральное консульство Республики Узбекистан откроют в Ростове-на-Дону

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По сообщению официального сайта Правительства РФ, расширение сети консульских учреждений Республики Узбекистан в Российской Федерации будет способствовать росту оперативности и качества консульского обслуживания граждан Узбекистана, в том числе трудовых мигрантов.

К консульскому округу этого генерального консульства будут отнесены субъекты Федерации, входящие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.