Объемы розничного кредитования в октябре 2017 г. превысили 519 млрд руб.

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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за октябрь 2017 г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в бюро.

Всего за октябрь было выдано более 2,79 млн новых кредитов общим объемом свыше 519,04 млрд руб. Это рекордный объем кредитования за весь 2017 г. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 4%, при этом объемы кредитования увеличились сразу на 43%. В октябре 2016 г. было выдано 2,68 млн кредитов на 364,01 млрд руб.

Драйвером роста розничного кредитования в октябре стала ипотека. Количество новых ипотечных кредитов1, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в октябре 2017 г., выросло в годовом отношении на 60%, денежные объемы кредитования выросли на 70%. В октябре было выдано 100,07 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 183,80 млрд руб., год назад было выдано 62,51 тыс. кредитов на 108,29 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,7 до 1,8 млн руб.

В сегменте кредитных карт отмечен наиболее значительный рост объемов кредитования. Количество новых карт выросло на 29% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 73%. В октябре этого года было выдано более 869,47 тыс. карт с общим лимитом 59,39 млрд руб., годом ранее – 673,31 тыс. карт на 34,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 51 до 68 тыс. руб.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 24%, объемы выдач увеличились на 30%. В октябре 2017 года было выдано 41,22 тыс. кредитов на 31,07 млрд руб., годом ранее банки выдали 33,37 тыс. кредитов на 23,99 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 719 до 754 тыс. руб.

Единственным сегментом, где наблюдалась отрицательная динамика темпов роста стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными снизилось на 7%, при этом объем кредитования увеличился на 24%. В октябре 2017 было выдано 1,78 млн кредитов наличными на 244,78 млрд руб. против 1,91 млн кредитов на 197,43 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 103 до 137 тыс. руб.

Всего за 10 мес. 2017 года российские банки выдали 26,87 млн новых кредитов на общую сумму более 4,29 трлн руб. В годовом отношении количество новых кредитов выросло на 10%, а объемы кредитования показали рост в 34%. За аналогичный период прошлого года было выдано 24,40 млн кредитов на общую сумму более 3,21 трлн руб.

Источник: Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)