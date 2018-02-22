В морском порту Новороссийск задержали перец из Израиля

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В морском порту Новороссийск предотвращено поступление в Российскую Федерацию 6 партий общим весом 12,890 тонн зараженного перца, прибывшего из Израиля морским транспортом. В результате проведения досмотра данной подкарантинной продукции госинспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были выявлены живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentallis Perg).

Наличие карантинного вредителя в перце подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

В очередной раз обращаем внимание участников ВЭД, что при закупках и дальнейших поставках в РФ необходимо обращать внимание на фитосанитарное состояние подкарантинной продукции в соответствии с фитосанитарными требованиями РФ.

Источник: Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея