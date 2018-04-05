В Новороссийске начали подготовку к празднику весны и труда

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В Прошлом году свое желание изъявили более 57 тысяч человек. Демонстрация была признана одной из самых массовых в крае. Шествие продолжалось порядка 3,5 часов.

Подать заявку на участие в праздничном шествии руководитель предприятия или организации может уже сегодня, в администрацию внутригородского района, вплоть до 10 апреля включительно.

Заявка должна содержать следующие сведения:

1. Полное наименование организации.

2. Контактные данные организации (тел., e-mail).

3. Предполагаемое количество участников шествия.

4. Ф.И.О. (полностью) и контактные данные лица, ответственного за организацию участия предприятия в праздничном шествии (моб. тел., e-mail) для решения организационных вопросов.

5. Текст для дикторского сопровождения колонны организа-ции во время ее прохождения в шествии (текст должен быть емким, может содержать краткую информацию об организации - год создания, характер деятельности, основные результаты работы, сведения о ветеранах, лучших работниках, юбилейных и памятных датах, достижениях за последние годы и другие интересные факты. Объем текста рассчитывается исходя из численности колонны (до 3 предложений на 10 человек).

Источник: Пресс-служба адинистарии МО Новороссийск