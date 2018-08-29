Героям слава и почет!

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30 августа 2018 года в 10 часов на территории 137-й пожарно-спасательной части по охране станицы Новоминской ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому краю» (по адресу: Каневской район, ст. Новоминская, ул. Гусько, 19) состоится торжественное открытие мемориальной доски основателю части Сидоренко Савве Константиновичу.

В мероприятии примут участие представители Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, администрации, районного отделения ВДПО, ветераны пожарной охраны. В завершении состоится праздничный концерт.

Сидоренко Савва Константинович родился 1 октября 1935 года в ст. Новоминской Каневского района, с тринадцати лет трудился в колхозе имени С.М. Кирова на разных работах. В 17 лет ему предложили пойти в пожарные, а через несколько лет за готовность идти на риск во время тушения пожара, смелость и геройство Сидоренко утвердили в должности начальника пожарной команды колхозов имени С.М. Кирова и «Коммунар». В 1971 году совместными силами личного состава двух колхозов и администрацией сельского поселения была инициирована и начата стройка пожарного депо 137-й пожарной части ст. Новоминской. В 1975 году в связи с реорганизацией межколхозных пожарных команд стройка была приостановлена, а в 1983 году вновь возобновилась и к 1987 году была завершена. В 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за активную работу по обеспечению пожарной безопасности начальник межколхозной пожарной команды Сидоренко Савва Константинович был награжден медалью «За отвагу на пожаре».

Источник: МЧС Краснодар Пресс-служба