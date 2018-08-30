МЧС сообщает...

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1 сентября 2018 года в 8:30 в школе №4 станицы Динской в рамках торжественной линейки сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю наградят учеников, ставших победителями межрегиональных соревнований «Юный пожарный».

Состязания проходили в конце июня – начале июля на базе детского оздоровительного лагеря им. Ю. А. Гагарина в Евпатории. В течение пяти дней ребята из семи регионов Южного федерального округа демонстрировали мастерство пожарных-спасателей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке в ЧС. По итогам победителями общекомандных соревнований «Юный пожарный» стали школьники из Краснодарского края.

Команда победителей - 8 парней и девушек - являются учащимися 9-10 классов школы №4 станицы Динской. С началом учебного года ребят поздравят начальник отдела Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Виталий Жилкин и начальник Краснодарского гарнизона пожарной охраны Максим Кустов. Сотрудники МЧС России вручат ребятам памятные подарки от чрезвычайного ведомства.

Источник: МЧС Краснодар Пресс-служба