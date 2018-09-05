Прогноз погоды на неделю

/Анонс событий/

Ориентировочный прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера на период с 6 по 12 сентября 2018 года.

По данным Краснодарского ЦГМС на период 6 сентября - 8 сентября:

6 сентября по Краснодарскому краю: в дневные и вечерние часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, местами в предгорьях +12…+17°; днем +27…+32°.

На Черноморском побережье: вечером на участке Анапа-Геленджик местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24°, днем +26…+31°.

7 сентября - 8 сентября по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°, в предгорьях +12…+17°; днем +23…+28°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, в отдельных пунктах сильный, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+-23°, днем +23…+28°.

По данным ГКУ КК «ТЦМП ЧС» на период 9-12 сентября:

9-10 сентября по Краснодарскому краю: в большинстве районов края грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, в дневные и вечерние часы с градом. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, при грозе местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°, в юго-восточных предгорьях +14…+16°; днем +23…+28°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +18…+23°, днем +22…+27°.

11-12 сентября по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, с отдельными порывами при грозе 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22°, в юго-восточных предгорьях +13…+16°; днем +23…+28°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +17…+22°, днём +23…+28°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"