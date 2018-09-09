/Анонс событий/
В понедельник Новороссийск без света?
Плановые отключения электроэнергии 10 сентября ждут в городе-герое Новороссийска.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
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1
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НЭСК
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с 08:00
до 17:00
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Адрес: Видова 164, 166, 168; Гордеева 4.
Причина: ТП-188 РУ-0,4кВ техническое обслуживание.
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2
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ЮЗЭС
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с 10:00
до 16:00
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Адрес: с. Абрау-Дюрсо.
Причина: Приморский СУ устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП 20-911.
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3
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ЮЗЭС
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с 12:30
до 17:00
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Адрес: ст. Раевская: растворный узел.
Причина: Раевский СУ комплекс работ с 6-ти летней периодичностью ТП Рк5-237.
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Анонс событий