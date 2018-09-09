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В понедельник Новороссийск без света?

Плановые отключения электроэнергии 10 сентября ждут в городе-герое Новороссийска. 

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: Видова 164, 166, 168; Гордеева 4.

Причина: ТП-188 РУ-0,4кВ техническое обслуживание.

2

ЮЗЭС

с 10:00

до 16:00

Адрес: с. Абрау-Дюрсо.

Причина: Приморский СУ устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП 20-911.

3

ЮЗЭС

с 12:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская: растворный узел.

Причина: Раевский СУ комплекс работ с 6-ти летней периодичностью ТП Рк5-237.

 

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Анонс событий

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