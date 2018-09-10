МЧС приглашает...

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В период с 12 по 14 сентября 2018 года в Краснодаре пройдет лично-командный Чемпионат Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по пожарно-спасательному спорту.

Соревнования будут проводиться на спортивной базе испытательного учебно-тренировочного полигона ФГКУ «12 отряд ФПС по Краснодарскому краю» в пожарно-спасательной части № 22 (ул. Калинина, 13/38).

В соревнованиях примут участие сборные команды юношей и девушек, а также команды взрослых спортсменов городов и районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

13 сентября в 09.00 состоится торжественное открытие соревнований среди юношей и девушек.

В 09.30 команды начнут состязаться в 3 видах упражнений: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, пожарная эстафета.

По завершении соревнований будут подведены итоги среди юношей и девушек, состоится награждение команд и участников соревнований.

14 сентября 09.00 состоится торжественное открытие соревнований среди взрослых.

В 09.30 начало соревнований для взрослой команды. Сборные преодолеют 100-метровую полосу с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, пожарную эстафету и боевое развертывание от мотопомпы.

По завершении соревнований состоится торжественное закрытие соревнований, будут подведены итоги среди взрослых и в комплексном зачете, состоится награждение команд и участников соревнований.

Источник: Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России