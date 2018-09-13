В День города в Ростове-на-Дону стартует автопробег

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15 сентября в ходе проведения мероприятий празднования 269 годовщины образования города Ростова-на-Дону пройдёт автопробег новейшего мобильного комплекса отбора граждан на военную службу по контракту в рамках акции «Военная служба по контракту в Южном военном округе – выбор настоящих мужчин!».

Автопробег общей протяженностью более 400 км пройдет по маршруту:

г. Ростов-на-Дону – пос. Весёлый – ст. Кагальницкая – г. Зерноград – г. Ростов-на-Дону.

Мобильный комплекс помогает расширить географию работы инструкторов на пунктах отбора и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, которые проживают в муниципальных образованиях, удалённых от областного центра.

На выбор кандидатам будут предложены около 100 различных специальностей в подразделениях Сухопутных войск, авиационных частей армии ВВС и ПВО округа, а также на Черноморском флоте и Каспийской флотилии.

Наибольшее количество кандидатов планируется набрать в 150-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области.

Старт автопробега будет дан в 9.00 15 сентября в парке культуры и отдыха имени Максима Горького г. Ростова-на-Дону и завершится 22 сентября.

Справочно:

МКО состоит из мобильного пункта на базе шасси КамАЗ-43118 и информационно-сценического модуля, установленного на прицепе НЕФАЗ, предназначен для проведения информационно-агитационных мероприятий, мероприятий отбора на военную службу по контракту.

Современное оснащение комплекса позволяет в течение 6-8 часов провести военно-профессиональное ориентирование до 150 потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, в том числе провести профессионально-психологическое тестирование более 20 кандидатов.

Кузов переменного объема обеспечивает оперативную трансформацию мобильного пункта в помещение площадью 31 квадратных метров с возможностью размещения до шести автоматизированных рабочих мест.

Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа