16 сентября - День кубанской семьи

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский направил поздравления своим землякам по случаю дня Кубанской семьи.

"Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником – Днем Кубанской семьи.

Семья — одна из главных жизненных опор каждого человека. Для всех нас именно семья является важнейшим источником счастья и любви.

Семья придает жизни человека особенный смысл, ведь именно близкие и родные помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные ценности.

В Краснодарском крае вопросам семьи всегда уделялось самое пристальное внимание. Увеличивается рождаемость, созданы все условия для того, чтобы на Кубани подрастающее поколение имело, как можно больше возможностей для здорового роста и полноценного личностного развития.

Особые слова благодарности хочу выразить в этот день семьям, воспитывающим не только своих, но и приемных детей. Это великий труд, который достоин уважения.

Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них не умолкает детский смех, а лица близких людей искрятся счастливыми улыбками!

Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания и благополучия!

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"