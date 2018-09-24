/Анонс событий/
В Новороссийске пройдут учения!
26 сентября 2018 года с 10:00 до 12:00 министерством ГО и ЧС Краснодарского края будет проводиться ПЛАНОВАЯ комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) с включением электромеханических сирен и сиренно-речевых установок (подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!») на территории муниципального образования город Новороссийск.
ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ!!!
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Источник: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска»
Категория: Новости / Анонс событий