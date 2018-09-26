Новороссийск без воды двое суток

/Анонс событий/

В связи с проведением плановых работ ГУПКК «Кубаньводокомплекс» РЭУ ТГВ на магистральном водоводе №3 от НС-4 г. Новороссийск до п. Верхнебаканского по присоединениям поселка Верхнебаканский, поселке Гайдук будет прекращена подача воды на 24 часа с 27 сентября с 06.00 часов по 28 сентября до 06.00 часов.

На момент проведения работ РЭУ ТГВ, МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодного водоснабжения в пос. Гайдук и пос. Верхнебаканский в следующем режиме: 26.09.18 вечером с 18.00 до 20.00, 27.09.18 утром с 06.00 до 08.00, вечером с 18.00 до 20.00 и 28.09.18 утром с 06.00 до 08.00, вечером с 18.00 до 20.00.

Будет осуществлен подвоз воды автоцистернами по заявкам, т. 309-860, 309-861.

По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Источник: МБУ «Безопасный город»