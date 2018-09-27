РЕН ТВ поборется за 9 ТЭФИ

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Телеканал вышел в финал главной телепремии страны в 9 номинациях 3 октября на сцене Московского театра мюзикла состоится торжественная церемония вручения премии за высшие достижения в области телевизионных искусств.

В этом году РЕН ТВ (входит в состав Национальной Медиа Группы) будет бороться за «Орфея» во всех ключевых телевизионных жанрах – сразу в 9 номинациях.

Жюри ТЭФИ особо отметило достижения РЕН ТВ в сфере информационного вещания. Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин стал финалистом одной из самых престижных номинаций – «Телевизионный продюсер сезона» за информационное вещание телеканала. Финалистами ТЭФИ в этой сфере также стали сразу 4 проекта РЕН ТВ: «Добров в эфире» (номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» и «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы»), Пётр Марченко (номинация «Ведущий информационной программы»), «Новости» (номинация «Информационная программа») и расследование Вячеслава Николаева «Подпольные клиники для звёзд» (номинация «Журналистское расследование»).

Субботние проекты РЕН ТВ «Минтранс» и «Самая полезная программа» вышли в финал в номинациях «Развлекательная программа «Образ жизни» и «Просветительская программа».

В сфере документального вещания РЕН ТВ представляет спецпроект «особого назначения» – «Засекреченные списки». Популярная программа в формате шорт-листа будет бороться за победу в номинации «Документальный проект».

В прошлом году РЕН ТВ стал лауреатом ТЭФИ в 4 номинациях – «Журналистское расследование», «Лучший эфирный и неэфирный промоушн телепрограмм», «Просветительская программа» и «Информационно-аналитическая итоговая программа».

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям