МЧС предупреждает...

/Анонс событий/

1-3 октября будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне на территории муниципального образования город Новороссийск под руководством Губернатора Краснодарского края.

В ходе проведения ШТ по ГО спланирована практическая отработка 4 вводных:

- по подтоплению территорий в Приморском внутригородском районе, Глебовском, Верхнебаканском, Мысхакском и Гайдукском сельских округах;

-по выбросу хлора на МУП «Водоканал» на 11 км Сухумийского шоссе;

-по возникновению птичьего гриппа на птицефабрике в ст. Натухаевской;

-по тушению ландшафтного пожара в Раевском сельском округе.

В ходе ШТ по ГО будут развернуты все объекты ГО (защитные сооружения, пункты выдачи СИЗ, в районах и сельских округах развернуты все СПВРы, в Абрау-Дюрсо полевой пункт питания и обогрева.

К практическим мероприятиям будут привлекаться: администрации всех районов и сельских округов, управление транспорта и связи по выделению автотранспорта для проведения эвакуации, управление торговли – по развертыванию полевого пункта питания в Абрау, 24 категорированных предприятия.

Ежедневно будет проводиться видеоконференция с докладом о проведенных мероприятиях в городе.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"