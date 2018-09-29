Ориентировочный прогноз погоды по Краснодарскому краю на октябрь

/Анонс событий/

01-10 октября - В первой половине декады временами дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный, в середине и конце декады на северный, северо-восточный 5-10 м/с, временами усиление ветра до 12-17 м/с, на побережье морей местами до 18-23 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15°, днем +20…+25°, с понижением во второй половине декады ночью до +5…+10°, в предгорьях до 0…+5° тепла; днем до +13…+18°.

11-20 октября - Временами дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно восточных направлений с переходом на юго-западны, западный слабый й умеренный, на побережье морей временами сильный.

Температура воздуха ночью +7…+12°, в начале и конце декады +3…+8° тепла, в предгорьях около 0°; днем +13…+18°.

21-31 октября - В отдельные дни дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный со сменой на южный, юго-западный слабый и умеренный, временами, преимущественно в западной половине края, сильный. Температура воздуха ночью +2…+7° тепла, с понижением в отдельные дни до -3…+2°; днем +14…+19°, с понижением в отдельные дни до +5…+10°.

Среднемесячная температура воздуха ожидается около и выше климатической нормы (норма в большинстве районов края +10…+12°. на Черноморском побережье +13…+15°, в юго-восточных предгорьях +8…+10°).

Месячное количество осадков ожидается около и больше нормы (норма в большинстве районов края от 30 до 60 мм, на Черноморском побережье от Джубги до Адлера 90-140 мм, в юго-западных и южных предгорных районах 80-100 мм).

Среднемесячный приток в Краснодарское водохранилище в октябре составит 70-90 м3/с. Среднемесячный сток по р.Кубань – Армавир в октябре составит 55-75 м3/с.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"