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Куда полетят на ноябрьские праздники?

День народного единства подарит россиянам 3 официальных дня выходных: с 3 по 5 ноября. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все оформленные авиабилеты на эти даты и узнал, где путешественники проведут праздник. Получился рейтинг самых популярных направлений.

В целом, средние цены на авиабилеты по России на эти ноябрьские праздники остались на уровне прошлого года. Немного подорожал перелет в Европу (+6% с 17 749 до 18 754 рублей за авиабилет в обе стороны). На треть стал выше средний чек на путешествия в страны ближнего зарубежья (с 13 235 до 17 909 рублей), на 14% подорожали перелеты в страны дальнего зарубежья (с 25 748 до 29 227 рублей).

64% туристов, из тех, кто уже купил билеты на ноябрьские праздники, собираются провести День народного единства в путешествиях по России. Их доля немного выросла по сравнению с прошлым годом. Растет спрос и к поездкам в страны ближнего зарубежья. А вот интерес к Европе и странам дальнего зарубежья на ноябрьские праздники снизился.

Россия. Самые востребованные авиамаршруты по России на эти ноябрьские выходные: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск (с вылетом из Москвы). В топ 10 самых популярных направлений попали вылеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Крым и Калининград. При этом рейсы из столицы России в Сочи, Крым и Минводы на ноябрьские праздники третий год в тройке самых популярных направлений по России.

Неожиданно почти в два раза выросла доля оформленных на Туту.ру билетов в Калининград из Москвы (1,3% до 2,8%) и Петербурга (0,7 до 1,5%).

Интерес москвичей к Санкт-Петербургу в этом году ниже: доля купленных билетов упала с 2,7% до 1,6%. Что касается цен, дешевле слетать получится из Петербурга в Калининград (-21%) и Сочи (-19%), а также из Москвы в Петербург (-19%). На 17% подешевел перелет в Краснодар и Новосибирск.

Среди подорожавших направлений — рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи (+18% и +13% соответственно), а также из Москвы в Симферополь (+10%).

               

Направление

Рейтинг, 2017

Рейтинг, 2018

Доля, 2017

Доля, 2018

Цена, туда-обратно, 2017

Цена, туда-обратно, 2018

Разница цен, %

Москва —Сочи

1

1

13,1%

9,8%

6345

7504

+18%

Москва — Симферополь

2

2

7,1%

8,7%

8033

8833

+10%

Москва — МинВоды

3

3

6,2%

5,0%

6584

6832

+4%

Москва — Калининград

14

4

1,3%

2,8%

9085

8324

-8%

Петербург — Сочи

4

5

3,3%

2,2%

12489

14059

+13%

Петербург — Симферополь

8

6

1,7%

1,8%

14078

11340

-19%

Москва — Краснодар

12

7

1,4%

1,7%

6620

5494

-17%

Москва —Петербург

5

8

2,7%

1,6%

5745

4678

-19%

Петербург — Калининград

30

9

0,7%

1,5%

9374

7395

-21%

Москва — Новосибирск

6

10

2,3%

1,4%

12432

10377

-17%

 

Зарубежные страны. Из заграничных маршрутов пассажиры выбирают в этом году Узбекистан, Италию, Чехию, Израиль, Германию. Можно отметить рост интереса к Италии, Грузии и Армении. Так, доля оформленных на Туту.ру билетов в Грузию по сравнению с прошлым годом выросла в два раза, а в Армению — почти в три раза.

В прошлом году пятерка самых популярных на ноябрьские праздники стран выглядела иначе: Германия, Узбекистан, Израиль, Чехия и Таиланд. В эти праздники меньше путешественников планируют поехать в Германию, Казахстан и Испанию.

Экономия возможна при покупке билетов в Израиль и Германию: средние цены снизились примерно на 8% и 7% соответственно. По некоторым популярным направлениям наоборот авиабилеты подорожали. На 27% стала выше средняя цена билетов в Грузию и Азербайджан, на 22% — в Турцию, на 17% — в Таиланд.

 

Страна

Рейтинг, 2017

Рейтинг, 2018

Доля, 2017

Доля, 2018

Цена, туда-обратно, 2017

Цена, туда-обратно, 2018

Разница цен, %

Узбекистан

2

1

7,8%

20,0%

23002

23116

0%

Италия

7

2

5,0%

6,5%

17896

17221

-4%

Чехия

4

3

6,7%

6,3%

18545

18246

-2%

Израиль

3

4

7,3%

5,7%

20757

19161

-8%

Германия

1

5

8,3%

4,2%

16786

15546

-7%

Таиланд

5

6

5,7%

3,5%

30604

35830

+17%

Грузия

13

7

2,7%

3,4%

12698

16107

+27%

Армения

22

8

1,2%

3,2%

12501

12137

-3%

ОАЭ

16

9

2,3%

3,0%

23508

22454

-4%

Азербайджан

14

10

2,7%

3,0%

11556

14628

+27%

Казахстан

9

11

3,9%

2,9%

17204

18741

+9%

Испания

6

12

5,5%

2,9%

22294

24341

+9%

Турция

17

13

2,3%

2,9%

15786

19311

+22%

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)

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Категория: Новости / Анонс событий

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