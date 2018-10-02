Куда полетят на ноябрьские праздники?

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День народного единства подарит россиянам 3 официальных дня выходных: с 3 по 5 ноября. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все оформленные авиабилеты на эти даты и узнал, где путешественники проведут праздник. Получился рейтинг самых популярных направлений.

В целом, средние цены на авиабилеты по России на эти ноябрьские праздники остались на уровне прошлого года. Немного подорожал перелет в Европу (+6% с 17 749 до 18 754 рублей за авиабилет в обе стороны). На треть стал выше средний чек на путешествия в страны ближнего зарубежья (с 13 235 до 17 909 рублей), на 14% подорожали перелеты в страны дальнего зарубежья (с 25 748 до 29 227 рублей).

64% туристов, из тех, кто уже купил билеты на ноябрьские праздники, собираются провести День народного единства в путешествиях по России. Их доля немного выросла по сравнению с прошлым годом. Растет спрос и к поездкам в страны ближнего зарубежья. А вот интерес к Европе и странам дальнего зарубежья на ноябрьские праздники снизился.

Россия. Самые востребованные авиамаршруты по России на эти ноябрьские выходные: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск (с вылетом из Москвы). В топ 10 самых популярных направлений попали вылеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Крым и Калининград. При этом рейсы из столицы России в Сочи, Крым и Минводы на ноябрьские праздники третий год в тройке самых популярных направлений по России.

Неожиданно почти в два раза выросла доля оформленных на Туту.ру билетов в Калининград из Москвы (1,3% до 2,8%) и Петербурга (0,7 до 1,5%).

Интерес москвичей к Санкт-Петербургу в этом году ниже: доля купленных билетов упала с 2,7% до 1,6%. Что касается цен, дешевле слетать получится из Петербурга в Калининград (-21%) и Сочи (-19%), а также из Москвы в Петербург (-19%). На 17% подешевел перелет в Краснодар и Новосибирск.

Среди подорожавших направлений — рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи (+18% и +13% соответственно), а также из Москвы в Симферополь (+10%).

Направление Рейтинг, 2017 Рейтинг, 2018 Доля, 2017 Доля, 2018 Цена, туда-обратно, 2017 Цена, туда-обратно, 2018 Разница цен, % Москва —Сочи 1 1 13,1% 9,8% 6345 7504 +18% Москва — Симферополь 2 2 7,1% 8,7% 8033 8833 +10% Москва — МинВоды 3 3 6,2% 5,0% 6584 6832 +4% Москва — Калининград 14 4 1,3% 2,8% 9085 8324 -8% Петербург — Сочи 4 5 3,3% 2,2% 12489 14059 +13% Петербург — Симферополь 8 6 1,7% 1,8% 14078 11340 -19% Москва — Краснодар 12 7 1,4% 1,7% 6620 5494 -17% Москва —Петербург 5 8 2,7% 1,6% 5745 4678 -19% Петербург — Калининград 30 9 0,7% 1,5% 9374 7395 -21% Москва — Новосибирск 6 10 2,3% 1,4% 12432 10377 -17%

Зарубежные страны. Из заграничных маршрутов пассажиры выбирают в этом году Узбекистан, Италию, Чехию, Израиль, Германию. Можно отметить рост интереса к Италии, Грузии и Армении. Так, доля оформленных на Туту.ру билетов в Грузию по сравнению с прошлым годом выросла в два раза, а в Армению — почти в три раза.

В прошлом году пятерка самых популярных на ноябрьские праздники стран выглядела иначе: Германия, Узбекистан, Израиль, Чехия и Таиланд. В эти праздники меньше путешественников планируют поехать в Германию, Казахстан и Испанию.

Экономия возможна при покупке билетов в Израиль и Германию: средние цены снизились примерно на 8% и 7% соответственно. По некоторым популярным направлениям наоборот авиабилеты подорожали. На 27% стала выше средняя цена билетов в Грузию и Азербайджан, на 22% — в Турцию, на 17% — в Таиланд.

Страна Рейтинг, 2017 Рейтинг, 2018 Доля, 2017 Доля, 2018 Цена, туда-обратно, 2017 Цена, туда-обратно, 2018 Разница цен, % Узбекистан 2 1 7,8% 20,0% 23002 23116 0% Италия 7 2 5,0% 6,5% 17896 17221 -4% Чехия 4 3 6,7% 6,3% 18545 18246 -2% Израиль 3 4 7,3% 5,7% 20757 19161 -8% Германия 1 5 8,3% 4,2% 16786 15546 -7% Таиланд 5 6 5,7% 3,5% 30604 35830 +17% Грузия 13 7 2,7% 3,4% 12698 16107 +27% Армения 22 8 1,2% 3,2% 12501 12137 -3% ОАЭ 16 9 2,3% 3,0% 23508 22454 -4% Азербайджан 14 10 2,7% 3,0% 11556 14628 +27% Казахстан 9 11 3,9% 2,9% 17204 18741 +9% Испания 6 12 5,5% 2,9% 22294 24341 +9% Турция 17 13 2,3% 2,9% 15786 19311 +22%

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)