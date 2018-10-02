Куда полетят на ноябрьские праздники?
День народного единства подарит россиянам 3 официальных дня выходных: с 3 по 5 ноября. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все оформленные авиабилеты на эти даты и узнал, где путешественники проведут праздник. Получился рейтинг самых популярных направлений.
В целом, средние цены на авиабилеты по России на эти ноябрьские праздники остались на уровне прошлого года. Немного подорожал перелет в Европу (+6% с 17 749 до 18 754 рублей за авиабилет в обе стороны). На треть стал выше средний чек на путешествия в страны ближнего зарубежья (с 13 235 до 17 909 рублей), на 14% подорожали перелеты в страны дальнего зарубежья (с 25 748 до 29 227 рублей).
64% туристов, из тех, кто уже купил билеты на ноябрьские праздники, собираются провести День народного единства в путешествиях по России. Их доля немного выросла по сравнению с прошлым годом. Растет спрос и к поездкам в страны ближнего зарубежья. А вот интерес к Европе и странам дальнего зарубежья на ноябрьские праздники снизился.
Россия. Самые востребованные авиамаршруты по России на эти ноябрьские выходные: Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск (с вылетом из Москвы). В топ 10 самых популярных направлений попали вылеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Крым и Калининград. При этом рейсы из столицы России в Сочи, Крым и Минводы на ноябрьские праздники третий год в тройке самых популярных направлений по России.
Неожиданно почти в два раза выросла доля оформленных на Туту.ру билетов в Калининград из Москвы (1,3% до 2,8%) и Петербурга (0,7 до 1,5%).
Интерес москвичей к Санкт-Петербургу в этом году ниже: доля купленных билетов упала с 2,7% до 1,6%. Что касается цен, дешевле слетать получится из Петербурга в Калининград (-21%) и Сочи (-19%), а также из Москвы в Петербург (-19%). На 17% подешевел перелет в Краснодар и Новосибирск.
Среди подорожавших направлений — рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи (+18% и +13% соответственно), а также из Москвы в Симферополь (+10%).
|
Направление
|
Рейтинг, 2017
|
Рейтинг, 2018
|
Доля, 2017
|
Доля, 2018
|
Цена, туда-обратно, 2017
|
Цена, туда-обратно, 2018
|
Разница цен, %
|
Москва —Сочи
|
1
|
1
|
13,1%
|
9,8%
|
6345
|
7504
|
+18%
|
Москва — Симферополь
|
2
|
2
|
7,1%
|
8,7%
|
8033
|
8833
|
+10%
|
Москва — МинВоды
|
3
|
3
|
6,2%
|
5,0%
|
6584
|
6832
|
+4%
|
Москва — Калининград
|
14
|
4
|
1,3%
|
2,8%
|
9085
|
8324
|
-8%
|
Петербург — Сочи
|
4
|
5
|
3,3%
|
2,2%
|
12489
|
14059
|
+13%
|
Петербург — Симферополь
|
8
|
6
|
1,7%
|
1,8%
|
14078
|
11340
|
-19%
|
Москва — Краснодар
|
12
|
7
|
1,4%
|
1,7%
|
6620
|
5494
|
-17%
|
Москва —Петербург
|
5
|
8
|
2,7%
|
1,6%
|
5745
|
4678
|
-19%
|
Петербург — Калининград
|
30
|
9
|
0,7%
|
1,5%
|
9374
|
7395
|
-21%
|
Москва — Новосибирск
|
6
|
10
|
2,3%
|
1,4%
|
12432
|
10377
|
-17%
Зарубежные страны. Из заграничных маршрутов пассажиры выбирают в этом году Узбекистан, Италию, Чехию, Израиль, Германию. Можно отметить рост интереса к Италии, Грузии и Армении. Так, доля оформленных на Туту.ру билетов в Грузию по сравнению с прошлым годом выросла в два раза, а в Армению — почти в три раза.
В прошлом году пятерка самых популярных на ноябрьские праздники стран выглядела иначе: Германия, Узбекистан, Израиль, Чехия и Таиланд. В эти праздники меньше путешественников планируют поехать в Германию, Казахстан и Испанию.
Экономия возможна при покупке билетов в Израиль и Германию: средние цены снизились примерно на 8% и 7% соответственно. По некоторым популярным направлениям наоборот авиабилеты подорожали. На 27% стала выше средняя цена билетов в Грузию и Азербайджан, на 22% — в Турцию, на 17% — в Таиланд.
|
Страна
|
Рейтинг, 2017
|
Рейтинг, 2018
|
Доля, 2017
|
Доля, 2018
|
Цена, туда-обратно, 2017
|
Цена, туда-обратно, 2018
|
Разница цен, %
|
Узбекистан
|
2
|
1
|
7,8%
|
20,0%
|
23002
|
23116
|
0%
|
Италия
|
7
|
2
|
5,0%
|
6,5%
|
17896
|
17221
|
-4%
|
Чехия
|
4
|
3
|
6,7%
|
6,3%
|
18545
|
18246
|
-2%
|
Израиль
|
3
|
4
|
7,3%
|
5,7%
|
20757
|
19161
|
-8%
|
Германия
|
1
|
5
|
8,3%
|
4,2%
|
16786
|
15546
|
-7%
|
Таиланд
|
5
|
6
|
5,7%
|
3,5%
|
30604
|
35830
|
+17%
|
Грузия
|
13
|
7
|
2,7%
|
3,4%
|
12698
|
16107
|
+27%
|
Армения
|
22
|
8
|
1,2%
|
3,2%
|
12501
|
12137
|
-3%
|
ОАЭ
|
16
|
9
|
2,3%
|
3,0%
|
23508
|
22454
|
-4%
|
Азербайджан
|
14
|
10
|
2,7%
|
3,0%
|
11556
|
14628
|
+27%
|
Казахстан
|
9
|
11
|
3,9%
|
2,9%
|
17204
|
18741
|
+9%
|
Испания
|
6
|
12
|
5,5%
|
2,9%
|
22294
|
24341
|
+9%
|
Турция
|
17
|
13
|
2,3%
|
2,9%
|
15786
|
19311
|
+22%
Источник: Tutu.ru (Туту.ру)
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