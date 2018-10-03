Южное таможенное управление приглашает участников ВЭД региона на Международный таможенный форум-2018

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24-25 октября 2018 года в Центре международной торговли (г. Москва) состоится Международный таможенный форум.

МТФ-2018 – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки «Таможенная служба». Форум включает обширную интерактивно-экспозиционную часть и выставочные стенды, где будут продемонстрированы современные возможности ФТС России, финансовых и логистических структур.

Будучи практическим инструментом для работы государства и бизнеса, форум призван способствовать свободному обмену информацией и мнениями, а также выработке мероприятий по установлению дальнейшего направления развития таможни и смежных отраслей, что особенно актуально в период реформирования таможенного законодательства.

Программа Форума включает пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы и дискуссии по широкому спектру вопросов, связанных с развитием ВЭД, преодолением угроз безопасности, международным партнерством, внедрением новых инструментов таможенного администрирования, таможенным регулированием в условиях действия ТК ЕАЭС, и многих других. Кроме того, планируется проведение презентаций и мастер-классов (работа в «Личном кабинете участника ВЭД», система маркирования товаров, работа электронных таможен), которые будут полезны в практической плоскости.

В мероприятии запланировано участие руководства Правительства Российской Федерации, органов государственной власти, таможенных органов иностранных государств, объединений и ассоциаций внешнеэкономической направленности, крупнейших компаний-импортеров и экспортеров, международных организаций.

Ознакомиться с программой МТФ-2018 и условиями участия в мероприятии можно на официальном сайте Международного таможенного форума www.expocustoms.ru.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления