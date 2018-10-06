В Сочи Парке открывается Факультет мертвых душ

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С 26 октября по 4 ноября в Сочи Парке отмечается большой тематический праздник День Рождения Бабы Яги-4, частью которого станет новое мистическое шоу. По сюжету спектакля, гости Сочи Парка попадут на открытый урок тайного факультета мертвых душ, декан которого сам Николай Гоголь!

«Факультет мертвых душ» – многожанровая постановка, в которой сочетается современная хореография и классический балет, акробатика и воздушная гимнастика, магическое шоу и оптическая иллюзия. В представлении задействовано 30 актеров, спортсменов, гимнастов, танцоров.

Специально для одного из самых масштабных шоу в истории Сочи Парка строятся сложнейшие декорации, основа которых - восьмиметровая конструкция из светодиодных экранов, снимается оригинальный видеоряд, готовятся световые визуальные эффекты. Среди необычного реквизита – пятиметровые управляемые куклы-скелетоны, умеющие танцевать.

Мистическое представление «Факультет мертвых душ» (12+) включено в вечернюю программу Дня Рождения Бабы Яги-4, его можно увидеть ежедневно, с 26 октября по 4 ноября, в 20.00 в Сочи Парк Арене. Посещение нового шоу входит в единый билет и не требует дополнительной оплаты.

Источник: www.sochipark.ru