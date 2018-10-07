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Краснодарский край примет эстафету III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленную на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось на Камчатке и завершится акция в Калининграде. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

С 08 по 11 октября в городах Краснодарского края специалисты ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края в МПТ будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, где любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую консультацию.

Визуальными ориентирами МПТ для жителей городов края станут белые брендированные автомобили с широкой красной лентой на бортах, символизирующей дорогу, объединяющей российские регионы, принимающие участие в тестировании на ВИЧ-инфекцию. МПТ будут останавливаться в оживленных местах: в парках, на парковках возле торговых центров, культурно-досуговых учреждений.

Одной из задач акции является увеличение количества граждан, сделавших тест на ВИЧ-инфекцию, которые в своей обычной жизни не задумывались о том, чтобы пройти тестирование. Проводимая 3-й год подряд акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию способствует ежегодному увеличению их числа. Дотестовые ипослетестовые консультации также способствуют повышению уровня знаний населения о ВИЧ-инфекции.

К этапу Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Краснодарском крае присоединится Континентальная хоккейная лига (КХЛ). 8 октября в рамках проведения матча хоккейных клубов «Сочи» - «Витязь», который пройдет на арене Дворца Спорта «Большой», состоится бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тестирование пройдет в мобильном пункте, расположенном на территории Дворца Спорта для всех гостей, прибывших на матч. КХЛ и Durex реализуют совместный социальный проект с целью повышения осведомленности населения в вопросах сексуального здоровья и противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в России.

11 октября по итогам проведенной в Краснодарском крае акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования в городах края. Представители Краснодарской области символически передадут флаг своего региона Ростовской области в знак преемственности в проведении акции.

Место проведения мероприятия: г.Краснодар, ул.Постовая, д.34 (Парк «Городской сад»)

Время: 10:00 – 12:00

Время и место тестирования в населенных пунктах Краснодарского края:

г.Краснодар – 08-10 октября

08 октября – тестирование на предприятии МУП «КТТУ» Троллейбусное депо №1

Место проведения: г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.97.

Время: 10:00 – 18:00

09 октября

Место проведения: г.Краснодар, пересечение улиц Красная и Постовая («Екатерининский сквер»).

Время: 10:00 – 18:00

10 октября

Место проведения: г.Краснодар, ул.Красная, д.35 («Сквер им.Маршала Г.К. Жукова - «Первомайский сквер»).

Время: 10:00 – 18:00

г.Сочи – 08 октября

Место проведения: г.Сочи, ул.Курортный проспект 51 (Сочинский художественный музей),

Время: 10:00 – 16:00

Место проведения: г.Сочи. У Дворца Спорта «Большой» (Адлер, Олимпийский парк)

Время: 18:00 – 23:00

г.Туапсе – 09 октября

Место проведения: г.Туапсе, ул.Октябрьской революции, 2 (площадь перед зданием МБУК «Городской Дворец культуры»).

Время: 10:00 – 16:00

г.Новороссийск – 10 октября

Место проведения: г.Новороссийск, Проспект Ленина, д.48 (Парковочное пространство перед гипермаркетом «Магнит»).

Время: 10:00 – 16:00

Аккредитация и дополнительная информация:

Инна Винницкая

+7 (916) 634-81-44

innavi@vng.tv

Справочно:

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию третий год подряд проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, которая утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р.

В 2016 году акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проходила в крупных торгово-развлекательных центрах 10 регионов страны, в течение 2 недель в каждом.

В 2017 году акция проводилась совместно с ОАО «РЖД». Через 24 региона в составе регулярных поездов следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имели возможность пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. В каждом городе была предусмотрена остановка на несколько дней, в течение которых пункт экспресс-тестирования перемещался на железнодорожный вокзал.

Всероссийская акция Минздрава России направлена на привлечение внимания и информирование граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивирование к прохождению тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также снижение дискриминации и стигматизации ВИЧ-положительных граждан.

Подробный план мероприятий и материалы по профилактике ВИЧ/СПИДа размещены на сайте www.o-spide.ru

Источник: www.avast.ru