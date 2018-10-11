Владимир Синяговский: В наше время казачество ассоциируется с такими понятиями, как чувство долга, товарищества...

/Анонс событий/

14 октября для казаков — особенный день: Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, которая на протяжении веков считается покровительницей воинов и казаков, и именно этому дню — 14 октября — кубанское казачество обязано своим вторым рождением.

Ровно 18 лет назад в здании краевой филармонии состоялся первый всекубанский учредительный съезд, где был избран атаман, утверждены устав Рады и символы ККВ: флаг — триколор, гимн — историческая песня кубанских казаков «Ты, Кубань, ты — наша Родина...» и войсковой герб, за основу которого взят исторический герб Кубанской области.

Депутат Государственной Думы РФ, казачий полковник Владимир Синяговский направил поздравление по Дня образования ККВ в адрес атамана Николая Долуды и всех казаков Кубани.

"Уважаемый господин атаман! Уважаемые атаманы, казаки и казачки Кубани!

От всей души поздравляем вас и ваших близких с Днем образования Кубанского казачьего войска – одним из главных праздников кубанского казачества!

Испокон веков казаки доказывали преданность своей Родине верной и cамоотверженной службой. И эти традиции вы успешно поддерживаете и в настоящее время. Вы защищаете родные города и станицы, среди вас нет равнодушия и чужой боли, вы едины. В наше время казачество ассоциируется с такими понятиями, как чувство долга, товарищества, смелость, верность, любовь к родной земле и ответственность.

Дорогие казаки, сегодня мы выражаем вам глубочайшую признательность и уважение, желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья и процветания. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."