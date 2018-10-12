В Новороссийске отметят День кубанского казачества

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В праздничных мероприятиях, которые состоятся 14 октября, примут участие и казаки Геленджикского районного казачьего общества, а также учащиеся казачьей школы №10 села Марьина Роща и мастера народного промысла из Геленджика.

С 10:00 для гостей праздника будут проходить казачья ярмарка кубанских мастеров народных промыслов, выставка работ Союза казачьей молодежи Кубани, мастер-классы, народные гуляния с угощениями.

На торжественном построении, которое начнется в 12.00, состоится церемония посвящения воспитанников Новороссийского казачьего кадетского корпуса в кадеты, награждение казаков-черноморцев за заслуги перед кубанским казачеством, а также будет развернут самый большой флаг Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации Геленджика