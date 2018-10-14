Владимир Синяговский: Сельские труженники по праву являются гордостью Кубани!

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14 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года «О дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский направил поздравления землякам с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уважаемые работники агропромышленного комплекса Краснодарского края, труженики села, дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Ваш труд всегда был ответственным и нелегким и именно поэтому пользовался особым уважением. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, бережному отношению к родной земле, наш регион уверенно лидирует на внутреннем рынке страны, укрепляя статус самого продовольственного региона России.

Сельское хозяйство занимает ведущее место в экономике региона, по праву является гордостью Кубани. Сегодня отрасль стремится реализовать свой огромный потенциал: внедряются передовые технологии, новые принципы производства и переработки, происходит модернизация предприятий.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа, радости и благополучия. Пусть жизненная энергия не иссякает!

Желаю вам здоровья, радости и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и вниманием! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."