Молодежная военно-патриотическая акция пройдет в Ростове-на-Дону

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Молодежная военно-патриотическая акция «Встать в строй», приуроченная началу осенней призывной кампании 2018 года, пройдет в парке «Левобережный» г. Ростова-на-Дону 19 октября с.г.

Программой мероприятия предусмотрена торжественная отправка первой команды призывников военного комиссариата Ростовской области к местам прохождения службы, демонстрация выступлений творческих коллективов города, плац-концерт военного оркестра Южного военного округа (ЮВО), показательные выступления роты почетного караула, выступление военнослужащих подразделений специального назначения и воспитанников военно-патриотических клубов с демонстрацией элементов рукопашного боя и приемов с оружием.

Жителям и гостям города будет представлена уникальная возможность посетить тематические площадки с экспозицией вещевого имущества военнослужащих, стрелкового вооружения и военной техники ЮВО, образцов исторической формы одежды и вооружения рабоче-крестьянской красной армии (РККА), а так же экспонатов, найденных в ходе проведения поисковых работ на месте ведения боевых действий 1941-1945 гг.

Для всех участников акции будет организована работа военно-прикладных тренажеров и интерактивных площадок по оказанию первой медицинской помощи, военно-тактической игре «Лазертаг» и метанию гранат на дальность и точность броска.

Традиционно для всех участников и гостей мероприятия предусмотрена работа военно-полевой кухни.

Кроме того в рамках акции на набережной будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военные специалисты проведут профессиональное ориентирование желающих заключить контракт с Минобороны РФ и примут заявления от кандидатов

Источник: Пресс-служба Южного военного округа