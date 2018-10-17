Мировая премьера в Краснодаре!

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«Международный цирк» на арена Краснодарского цирка!

Грандиозное цирковое шоу, покорившее Токио, этой осенью будет удивлять и покорять сердца краснодарского зрителя!

«Международный цирк» — это абсолютная премьера, Краснодар станет первым городом в стране, который увидит совместный цирковой проект продюсерского центра «KASEEV.ART», национального цирка Кении и компании «Росгосцирк» после мировой премьеры в Токио!

Источник: press@studio13.pro