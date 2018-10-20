В Новороссийске можно заглянуть в «мир детства»!
18 октября в г. Краснодаре в выставочном зале изобразительных искусств прошел отбор работ на краевую выставку-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «МИР ДЕТСТВА».
Конкурс проводился в целях развития и реализации творческого потенциала учащихся, дальнейшего совершенствования художественного образования, а также выявления одаренных и профессионально перспективных учащихся.
Предварительным этапом краевого конкурса стали зональные отборы. В отборе Новороссийского ЗМО участвовало 190 работ учащихся, победителями стали 25 работ.
Поздравляем учащихся ДХШ им. С.Д. Эрьзя, чьи работы заняли призовые места в краевом конкурсе:
- I место - Жидков Ярослав (преп. Шаповалова И.В.);
- III место - Украинская Полина (преп. Адамова О.В.);
- III место - Русских Даная (преп. Говор А.А.);
- III место - Сидуненко Мария (преп. Петросян Г.Г.).
Также в экспозицию выставки вошли работы учащихся ДХШ, чьи работы прошли краевой отбор:
- Куценко Варвара (преп. Адамова О.В.);
- Вахненко Никита (преп. Шаповалова И.В.);
- Котелевская София (преп. Петросян Г.Г.).
Выставка новороссийских работ-победительниц в ДХШ им. С.Д. Эрьзя продлится до 30 октября 2018г. Приглашаем новороссийцев и гостей города.
Адрес: ул. Советов 45.
Источник: Управления культуры г. Новороссийска
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