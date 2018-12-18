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ФК "Черноморец" объявляет конкурс граффити
В связи с многочисленными обращениями болельщиков команды по граффити-оформлению заборов Западной и Южной трибун стадиона "Центральный", ФК "Черноморец" объявляет конкурс.
Для участия в конкурсе граффити-оформления заборов Западной и Южной трибун принимаются заявки с 15 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года. Заявки, поступившие позднее 15 февраля 2019 года, а также с нарушением требований к их оформлению и содержанию, приниматься не будут.
Требования к работам:
1. К граффити оформлению предлагаются три площади соответствующих размеров:
а.) Забор Южной трибуны (размер: длина забора 102 метра, высота 2,2 метра)
б.) Левая часть забора Западной трибуны (состоит из 16 заборных конструкций, каждая размером 2,5 на 2,5 метра)
в.) Правая часть забора Западной трибуны (состоит из 26 заборных конструкций, каждая размером 2,5 на 2,5 метр)
Фотографии заборов приложены внизу страницы. Размер скетча (эскиза) нужно рассчитывать, исходя из пропорций поверхности, на которую надо будет наносить изображение.
2. Тема скетчей, которые принимаются на конкурс должна быть связана с футбольным клубом "Черноморец" (желательно соблюдать цвета клуба).
3. В скетчах запрещено затрагивать темы насилия, национальной розни, религиозной нетерпимости, отрицания моральных ценностей, эротики.
4. К участию в конкурсе принимаются скетчи в электронном виде, в формате JPEG размером не менее, чем 3 Мб.
5. Количество выставляемых на конкурс работ от одного автора или граффити-команды не ограничено.
Порядок подачи заявок для участия в конкурсе:
Скетчи нужно отправлять по электронной почте в отсканированном виде на адрес fcchernomor-talisman@mail.ru. В письме необходимо указать категорию участников - коллективная/личная, ФИО участников, номер телефона.
Подведение итогов конкурса:
После окончания приема заявок комиссия определит победителей, которые получат призы с символикой ФК "Черноморец" и абонементы для посещения матчей команды. Краски для оформления будут предоставлены клубом.
Сергей Шахвердов
1. К граффити оформлению предлагаются три площади соответствующих размеров:
а.) Забор Южной трибуны (размер: длина забора 102 метра, высота 2,2 метра)
б.) Левая часть забора Западной трибуны (состоит из 16 заборных конструкций, каждая размером 2,5 на 2,5 метра)
в.) Правая часть забора Западной трибуны (состоит из 26 заборных конструкций, каждая размером 2,5 на 2,5 метр)
Фотографии заборов приложены внизу страницы. Размер скетча (эскиза) нужно рассчитывать, исходя из пропорций поверхности, на которую надо будет наносить изображение.
2. Тема скетчей, которые принимаются на конкурс должна быть связана с футбольным клубом "Черноморец" (желательно соблюдать цвета клуба).
3. В скетчах запрещено затрагивать темы насилия, национальной розни, религиозной нетерпимости, отрицания моральных ценностей, эротики.
4. К участию в конкурсе принимаются скетчи в электронном виде, в формате JPEG размером не менее, чем 3 Мб.
5. Количество выставляемых на конкурс работ от одного автора или граффити-команды не ограничено.
Порядок подачи заявок для участия в конкурсе:
Скетчи нужно отправлять по электронной почте в отсканированном виде на адрес fcchernomor-talisman@mail.ru. В письме необходимо указать категорию участников - коллективная/личная, ФИО участников, номер телефона.
Подведение итогов конкурса:
После окончания приема заявок комиссия определит победителей, которые получат призы с символикой ФК "Черноморец" и абонементы для посещения матчей команды. Краски для оформления будут предоставлены клубом.
Сергей Шахвердов
Категория: Новости / Анонс событий