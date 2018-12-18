ФК "Черноморец" объявляет конкурс граффити

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В связи с многочисленными обращениями болельщиков команды по граффити-оформлению заборов Западной и Южной трибун стадиона "Центральный", ФК "Черноморец" объявляет конкурс.

Для участия в конкурсе граффити-оформления заборов Западной и Южной трибун принимаются заявки с 15 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года. Заявки, поступившие позднее 15 февраля 2019 года, а также с нарушением требований к их оформлению и содержанию, приниматься не будут.