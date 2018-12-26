Вторая «Ласточка» выйдет на маршрут Краснодар – Имеретинский Курорт с 1 января

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С первых дней 2019 года в рамках программы «Дневной экспресс» в Краснодарском крае назначен еще один поезд. Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» запускает вторую пару поездов «Ласточка» на маршруте Имеретинский Курорт – Краснодар.

В первый рейс поезд №821/822 отправится с Имеретинского Курорта 1 января в 20:24. На станцию Краснодар-1 «Ласточка» прибудет в 01:30. Время в пути составляет 5 часов 06 минут.

В обратном направлении поезд начнет курсировать со 2 января. С железнодорожного вокзала Краснодар – I состав станет отправляться в 09:40, прибывать на станцию Имеретинский Курорт - в 14:43. Время в пути составляет 5 часов 03 минуты.

Поезд сформирован из 5 вагонов с местами для сидения и будет ходить ежедневно. По маршруту следования предусмотрены остановки на станциях Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер. Стоимость проезда составляет 905 рублей, откидные боковые места – 543 рубля.

Стоит отметить, что «Ласточка», курсирующая в данный момент по маршруту Краснодар – Имеретинский Курорт, будет ходить по-прежнему расписанию.

В данный момент в рамках программы «Дневной экспресс» поезда «Ласточка» формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» и Южной дирекции скоростного сообщения курсируют на маршрутах: Ростов – Краснодар, Ростов – Новороссийск, Ростов – Кисловодск, Краснодар – Адлер, Краснодар – Имеретинский курорт, Адлер – Майкоп, Краснодар – Роза Хутор, Краснодар - Кисловодск.

Стоит отметить, что «Дневные экспрессы» пользуются повышенным спросом у пассажиров на Юге России. Занятость мест на отдельных маршрутах достигает 70%, а в выходные и праздничные дни спрос на билеты превышает 100%.

За 11 месяцев 2018 года подвижным составом «Ласточка» по Северо-Кавказской железной дороге перевезено – более 2,4 млн. пассажиров.

Источник: пресс-служба СКЖД