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Уникальный 25-часовой марафон суперхитов «Легенды Ретро FM» на РЕН ТВ войдет в историю.

РЕН ТВ подал заявку в Книгу рекордов России с «самым продолжительным музыкальным телевизионным марафоном концертных выступлений российских и мировых звёзд». С 10 часов утра 31 декабря и до 11 часов утра 1 января в эфире будут только главные хиты 70-х, 80-х и 90-х, исполненные на сцене одного из самых популярных и массовых фестивалей в стране, который каждый год проводит радиостанция «Ретро FM». За рекордным эфиром будет следить специальный член экспертной комиссии.

Все 25 часов самой длинной новогодней ночи зрители РЕН ТВ проведут под любимые песни разных поколений, без которых не обходится ни один большой праздник. Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Юрий Шатунов, София Ротару, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, а также Boney M, Dschinghis Khan, Ace Of Base, Ottawan, Baccara, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri и многие другие суперзвёзды помогут создать правильную атмосферу и встретить Новый год в отличном настроении.

В Новогоднюю ночь будет запущен караоке-флэшмоб: чтобы принять участие нужно записать себя на видео, подпевая любимому исполнителю марафона «Легенды Ретро FM», выложить в социальные сети с хэтшегами #музыкальныймарафонрентв, #легендыретроfm и #книгарекордовроссии. Лучшие видео будут опубликованы на официальных страницах телеканала. А участник, который наберёт наибольшее количество лайков, получит специальный приз.

«Книга рекордов России» начала издаваться с 1989 года как официальный российский вариант «Книги рекордов Гиннесса». Уже почти тридцать лет в неё вписываются как выдающиеся достижения жителей нашей страны, так и рекорды национального характера. А с нового 2019 года в этом альманахе окажется и новогодний эфир РЕН ТВ.

Присоединяйтесь к рекорду и смотрите марафон «Легенды Ретро FM» – с 31 декабря по 1 января на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям