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Пенсионный фонд сообщает: Организация выплаты пенсий в январе 2019 года...

В связи с предстоящими выходными и праздничным днями в январе 2019 года, доставка и выплата пенсий и других социальных выплат в январе 2019 года на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:

 

Выплатные дни

За какие числа

3 января 2019г.

3-4 января 2019г.

4 января 2019г.

5-6 января 2019г.

5 января 2019г.

7 января 2019г.

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

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Источник: Управление ПФР в г.Новороссийске

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Категория: Новости / Анонс событий

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