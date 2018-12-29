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Пенсионный фонд сообщает: Организация выплаты пенсий в январе 2019 года...
В связи с предстоящими выходными и праздничным днями в январе 2019 года, доставка и выплата пенсий и других социальных выплат в январе 2019 года на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:
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Выплатные дни
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За какие числа
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3 января 2019г.
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3-4 января 2019г.
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4 января 2019г.
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5-6 января 2019г.
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5 января 2019г.
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7 января 2019г.
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
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Источник: Управление ПФР в г.Новороссийске
Категория: Новости / Анонс событий