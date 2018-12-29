Пенсионный фонд сообщает: Организация выплаты пенсий в январе 2019 года...

/Анонс событий/

В связи с предстоящими выходными и праздничным днями в январе 2019 года, доставка и выплата пенсий и других социальных выплат в январе 2019 года на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:

Выплатные дни За какие числа 3 января 2019г. 3-4 января 2019г. 4 января 2019г. 5-6 января 2019г. 5 января 2019г. 7 января 2019г.

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

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Источник: Управление ПФР в г.Новороссийске