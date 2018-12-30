Год Парящего Орла: Каким будет 2019 год для России?

/Анонс событий/

Каким предполагает быть год. Что здесь сказать? Орёл — птица гордая и хищная, миролюбивой её не назовёшь, своего не упустит и будет защищаться до последнего дыхания. Олицетворение полёта и стремительно падения вниз за жертвой — таким непостоянным и обещает быть год.

Периоды духовного воспарения будут чередоваться с жертвами, непредсказуемыми катаклизмами, мировыми спорами-санкциями и разборками.

В государственном гербе России Орёл — не только символ власти, имперского величия, господства, но и гордости, отваги, вдохновения, духовного подъема. На особые перемены уповать не приходится, но чтобы не упустить синицу из рук, придётся всем нам потрудиться сполна, может в два, а то и в три раза больше, чем раньше.

Сегодня у нашей страны, как никогда высоки шансы воспарить над миром в своем обновлении, продемонстрировав истинное величие и достоинство. Всё зависит от самих людей, их мудрости и желания.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/2019-po-slavyanskomu-kalendarju.html